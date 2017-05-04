小布離婚後如死亡 暴瘦現身首吐原因

小布登上《GQ》，暴瘦現身。（圖／翻攝雜誌）

好萊塢男星補萊德彼特去年8月無預警遭妻子安潔莉娜裘莉提離婚，加上爭取6名子女的扶養權，他身心大受打擊。但近來他首度受訪談婚變，坦言酗酒問題影響到家庭，更說自己是自作自受，只是小布露臉卻是瘦了一圈，加上臉頰凹陷、白髮，他整個人看上去也老了幾歲。

小布最近替《GQ》拍攝封面，也終於首度談及婚變，他坦言酗酒問題影響了家庭，更感慨說「都是自作自受，如果你愛一個人，就讓她自由，我現在終於明白了。」他也表示現在終於明白愛是不求擁有級回報的。

而當被問到離婚是不是宛如哀悼死亡？小布直接說「是」，強調自己要為婚變負責，也聊到自從離開學校後，沒有一天不靠吸菸喝酒度日，但現在他已經戒酒成功，準備展開新生活，也希望給小孩一個好爸爸形象。

但久未公開露臉的小布，整個人明顯瘦了一圈，就連登上封面的照片，他頭髮白了、兩頰凹陷，就連眼神也被說沒啥精神，整個人看來老了幾歲，讓粉絲相當心疼。

(中時電子報)