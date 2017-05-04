小布離婚後如死亡 暴瘦現身首吐原因
好萊塢男星補萊德彼特去年8月無預警遭妻子安潔莉娜裘莉提離婚，加上爭取6名子女的扶養權，他身心大受打擊。但近來他首度受訪談婚變，坦言酗酒問題影響到家庭，更說自己是自作自受，只是小布露臉卻是瘦了一圈，加上臉頰凹陷、白髮，他整個人看上去也老了幾歲。
小布最近替《GQ》拍攝封面，也終於首度談及婚變，他坦言酗酒問題影響了家庭，更感慨說「都是自作自受，如果你愛一個人，就讓她自由，我現在終於明白了。」他也表示現在終於明白愛是不求擁有級回報的。
而當被問到離婚是不是宛如哀悼死亡？小布直接說「是」，強調自己要為婚變負責，也聊到自從離開學校後，沒有一天不靠吸菸喝酒度日，但現在他已經戒酒成功，準備展開新生活，也希望給小孩一個好爸爸形象。
但久未公開露臉的小布，整個人明顯瘦了一圈，就連登上封面的照片，他頭髮白了、兩頰凹陷，就連眼神也被說沒啥精神，整個人看來老了幾歲，讓粉絲相當心疼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。