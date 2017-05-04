顏寬恒反前瞻 遭抹黑反對地方建設
針對有心人士以竄改圖片方式，在網路群組中散播惡意攻擊立委顏寬恒反對地方建設一事！顏寬恒表示強力譴責與遺憾，他強調，他反對的是沒有經過事前妥善規劃，中央就依其個人喜好，隨便亂撒錢的前瞻基礎建設特別條例；至於他長期在立法院爭取的多項地方建設，則是念茲在茲，持續推動，有心人士這種惡意抹黑、混淆視聽的伎倆，令人感到不齒。
顏寬恒表示，前瞻基礎建設特別條例中所列入的工程，有超過八成以上都是還沒有進行過可行性評估、環境影響評估等事前的規劃，就被列入預算項目之中，行政院這種決定的過程，實在太過粗糙，而且所需八千八百多億元的預算，中央全部要以舉債的方式來支應，已經讓政府的舉債到達舉債上限，萬一不幸發生重大的天災地變，屆時政府將沒有任何舉債空間。
顏寬恒強調，「前瞻條例絕對不是經濟成長的萬靈丹！」。如果民進黨蔡英文政府要強行通過前瞻條例，對全體台灣人民來說，應該是「未蒙其利，先蒙其害」，最後將會債留子孫。反對前瞻條例是為鄉親看好荷包，監督行政院不要變成散財童子，絕對不是「無理取鬧」。
顏寬恒說，被有心人士誣指反對藍線捷運到沙鹿、烏日區鐵路高架化及海線鐵路雙軌捷運化等三項軌道工程一事，根本是「莫名其妙」；這些工程早從他父親、前立委顏清標任內開始，就已經積極向中央爭取，到他擔任立委後，也曾多次向交通部要求盡速核定，並早日開始動工，這些都有記錄可查，不容有心人士惡意栽贓。
顏寬恒籲鄉親，不要受到有心人士這種不實抹黑的手法影響，他一定繼續為地方爭取建設，為鄉親看緊荷包，不會辜負鄉親對他的期望。
(中時)
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