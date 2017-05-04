不曾惡意杯葛議事？蔡英文遭酸把人民當智障
立法院昨日重審「前瞻基礎建設特別條例」草案，遭國民黨立委敲鑼打鼓強力杯葛，總統兼任黨主席蔡英文在中常會中痛批藍營「無理的杯葛」，並稱民進黨在野期間也不會惡意杯葛。對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟酸蔡英文公然撒謊，「把人民當成智障」。
立院經濟聯席委員昨日重審「前瞻基礎建設特別條例」草案，面對國民黨團強力杯葛，議事空轉一整天，擔任會議主席的民進黨立委高志鵬更四度宣布休息，最終決議今天再戰。
總統兼任黨主席的蔡英文昨日在民進黨中常會上表示，國民黨的杯葛，她相信全國人民都看見了。蔡英文強調，「面對無理的杯葛，大家的委屈跟容忍，都是為了要換得台灣進步跟改革的機會」。蔡英文說，民進黨過去也曾在野過，但是只要民意支持，「對台灣發展有幫助的案子，也不會惡意杯葛」。
對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟指出，前總統府發言人陳以信2015年曾說民進黨這七年多來，一再刷新霸占立法院主席台最高紀錄（共計92次），他抨擊民進黨霸占主席台，癱瘓國會議事，才是傷害中華民國民主自由的最壞示範！
此外，朱立倫也曾在2015年嗆柯建銘「萬年總召帶領民進黨杯葛議事2655次」，讓法案無法通過。
鳳凰花護民主市政監督聯盟表示，蔡英文帶領民進黨惡意杯葛議事2655次，霸佔立院主席台92次，蔡英文竟然說民進黨不曾惡意杯葛議事，「蔡英文公然撒謊，把人民當成智障!?」
網友則回應「說謊是民進黨的日常」、「他就當大家製仗啊」、「謊言說千遍，就會變成真理」、「她這種說謊的爛嘴，會有報應的！」、「睜眼說瞎話」、「寧願相信鬼，也不要相信小英那張嘴」、「臺灣還是有很多腦殘人相信」、「民進黨都是睜眼說瞎話，人民眼睛還睜不亮嗎！」。
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書
關鍵字：民進黨、蔡英文、杯葛、議事、鳳凰花護民主市政監督聯盟
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