社工用心陪伴 迷途少年回頭

台中市少年輔導委員會社工張任頡，以大哥哥的關心，讓中輟生「走針」人生，回正途。（黃國峰攝）

台中市少年輔導委員會社工張任頡輔導在外流浪半年、屢次無照駕駛、偷機車、甚至曾參與詐欺、毒品外圍工作的17歲少年「阿杰」，以大哥哥的角色，常常關心他，傾聽他的心聲，並和阿杰家人溝通，終於讓阿杰又回到學校從高二讀起，現在阿杰已是大一的學生了。

本來就是資優生的阿杰，國二起因受不了家人只在學業上期待過高，對他的心情完全忽視，與家人關係跌入谷底，認識一群愛玩的朋友後，功課更一落千丈，並走上翹家的日子，上了高中後半途就休學了，在外面流浪時與毒品、詐欺扯上了關係，更因屢次無照駕駛、偷機車、翹家，屢次進出警局。

當社工5年多的張任頡說，在接到中市警局少年隊轉介過來阿杰的輔導案後，先去拜訪了阿杰家，這才發現，眾人眼中造反的孩子，其實才是受害者。阿杰家族兄、長輩多是老師、軍人、教授級人物，期待過高的媽媽和不善溝通的爸爸，常拿本身或兄長成就來要求比較，讓對美術、服裝、化妝較有興趣的阿杰，被壓得喘不氣來，對他的興趣也嗤之以鼻，轉而投入壞朋友的懷抱，走入自我墮落的生活。

在一次阿杰又被關入警局的夜晚裡，既不能走也不想留在那裏，覺得不是自己的人生，想起大哥哥張任頡對他講的「我們的生命是自己選擇的，雖然無法選擇出生家庭，但還是能選擇自己的生命。」讓他有想改變的念頭。

張任頡指出，其實現在有較多的國高中生心思需要有人聽，但現在父母卻因工作或沒習慣聽孩子說話，倒不是一定得滿足孩子的要求，被聽到也只是小孩能宣洩心情的管道。阿杰後來能回到現在的狀況，也是因為他跟家人的改善了，家庭是避風港，但若家長無法了解孩子、漠視孩子所遭遇的困難及壓力，反而是推孩子往失落、挫折的深淵。現在阿杰父母了解了，阿杰也就回來了。

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(中時)