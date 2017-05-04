妖西：蔡英文看起來像被帶著跑的狗主人

總統蔡英文就職快滿一年，最新民調顯示，民眾對蔡政府滿意度低於3成。(資料照片，劉宗龍攝)

總統蔡英文就職快滿一年，最新民調顯示，民眾對蔡政府滿意度低於3成。現任李登輝民主協會策略執行長、福爾摩鯊會社社長的妖西(劉敬文)在《東網》評論，與其說她是台灣最高領導人統禦著國家機器，不如說她看起來比較像被帶著跑的狗主人。表面上都是他們的錯，其實是蔡英文的領導管理能力有問題。

日前《美麗島電子報》發布最新「蔡總統執政一週年」民調，蔡英文推動政策滿意度多數低於3成，連泛綠支持者也認為不及格；選前最挺的年輕人更是翻轉，成為最不滿、最失望的一群，認為國內整體經濟狀況「不好」已突破8成，這對總認為自己最理解年輕人的蔡英文而言，無疑是重大警訊。數據顯示，蔡英文執政首年，改革慘敗。

妖西在《東網》評論提到，蔡英文近一年不能說沒有成績，但罵聲大過讚聲、民調低且起不來。泛綠選民內部，評價也是一半一半，「英粉」網路被戰是常態。日前陳水扁的律師鄭文龍，說道黨國司法體制濫訴冤案問題不解決，鄭預測「以後被抓去關的會是小英。」步阿扁的後塵。

妖西認為阿扁對台灣民主太樂觀，以為政黨輪替了、台灣就正常了；而蔡英文對自己按步就班的習慣過度偏執，以為這才是為政者的「高度」，卻忽略靈活與彈性。

且蔡英文執政後開始出現「事後震怒」症狀，與其說她是台灣最高領導人統禦著國家機器，不如說她看起來比較像被帶著跑的狗主人。表面上看起來都是他們的錯，其實是蔡英文的領導管理能力有問題。

(中時電子報)