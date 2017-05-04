妖西：蔡英文看起來像被帶著跑的狗主人
總統蔡英文就職快滿一年，最新民調顯示，民眾對蔡政府滿意度低於3成。現任李登輝民主協會策略執行長、福爾摩鯊會社社長的妖西(劉敬文)在《東網》評論，與其說她是台灣最高領導人統禦著國家機器，不如說她看起來比較像被帶著跑的狗主人。表面上都是他們的錯，其實是蔡英文的領導管理能力有問題。
日前《美麗島電子報》發布最新「蔡總統執政一週年」民調，蔡英文推動政策滿意度多數低於3成，連泛綠支持者也認為不及格；選前最挺的年輕人更是翻轉，成為最不滿、最失望的一群，認為國內整體經濟狀況「不好」已突破8成，這對總認為自己最理解年輕人的蔡英文而言，無疑是重大警訊。數據顯示，蔡英文執政首年，改革慘敗。
妖西在《東網》評論提到，蔡英文近一年不能說沒有成績，但罵聲大過讚聲、民調低且起不來。泛綠選民內部，評價也是一半一半，「英粉」網路被戰是常態。日前陳水扁的律師鄭文龍，說道黨國司法體制濫訴冤案問題不解決，鄭預測「以後被抓去關的會是小英。」步阿扁的後塵。
妖西認為阿扁對台灣民主太樂觀，以為政黨輪替了、台灣就正常了；而蔡英文對自己按步就班的習慣過度偏執，以為這才是為政者的「高度」，卻忽略靈活與彈性。
且蔡英文執政後開始出現「事後震怒」症狀，與其說她是台灣最高領導人統禦著國家機器，不如說她看起來比較像被帶著跑的狗主人。表面上看起來都是他們的錯，其實是蔡英文的領導管理能力有問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。