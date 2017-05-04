豐洲二期何時好？中市府：年底完成環評
台中市現有工業用地已不敷使用，違章工廠愈來愈多！市議員陳清龍接連幾年，不斷在議會關心進度，他說豐洲二期延宕多年，中小企業與臨時工廠需求與日俱增，造成大量違章工廠現象，接連影響產業，呼籲加速進行。
市長林佳龍於年度施政報告中表示，已規劃豐洲二期為智慧機械園區，且獲得中央各部會正面回應，預計年底即可完成環評審查，開發完成後將提供多達6000人以上的就業機會。
目前正值台中市議會第二屆第七次定期會期，市長林佳龍日前在施政報告中，對於豐洲二期的開發進度中表示，開發報告已於今年2月13日送內政部審查，預計這個月15日完成，並將其規劃成智慧機械園區，預計年底完成環境影響評估報告書審查，未來將可容納100家廠商，提供6000名以上就業人口。
陳清龍說，從前年、去年到今年的定期會，都密切關心豐洲二期的開發進度，更建議將豐洲三期改設置豐原工業區，盡早解決工業用地不足的問題，更可減少違章工廠，提升地方與產業發展，維護中小企業權益，呼籲務必加速進行。
(中時)
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