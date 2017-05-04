NBA》誰在背後幫了小刺客？答案竟是布萊恩
面臨喪妹之痛的塞爾提克「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，4日透露這段期間得到「小飛俠」布萊恩不少建議與幫助，成為小刺客真正爆發主因之一，「自從我妹過世以後，布萊恩過去幾周一直跟我保持聯繫，對我來說，這很重要！」
湯瑪斯強調，自從首輪第2戰賽後，布萊恩每場比賽的賽前或賽後，都會傳來訊息，告訴他關於湯瑪斯表現的看法與建議，甚至第2戰賽後，布萊恩打了電話跟湯瑪斯討論比賽錄影帶，兩人竟然整整講了快要半小時。
回憶當時情景，湯瑪斯說：「當時我回到華盛頓州的家中，布萊恩打電話給我，說要討論比賽影帶，他幫我弄清楚很多東西。就算身為前湖人球星的他，這樣幫助塞爾提克球員，布萊恩一點也不感到奇怪，他單純只想幫忙而已。」
「這大概是我碰上最瘋狂的事情，」湯瑪斯說，「我還記得當時我一直在講電話，我媽一直在旁邊偷問我，到底誰在跟我講電話？我必須壓低聲音告訴他是布萊恩，然後她差點跌倒，真的很搞笑。」
至於布萊恩給了湯瑪斯那些建議？湯瑪斯回答，他與布萊恩並不打算公開內容，畢竟在湯瑪斯碰過的人當中，布萊恩的心智條件處於完全不同的層次，「當我把比賽影帶給他看，他總會告訴我一些連我自己都沒察覺到的東西。」
(中時電子報)
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