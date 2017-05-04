畢業謝師　精選12家飯店599元起

謝師宴不只吃喝，也為青春留下美麗記憶。（台中福華飯店提供）

不是只能吃吃喝喝，六福村首推玩樂式謝師宴。（六福村提供）

謝師宴，自助餐最對味。（業者提供）

鳳凰花將紅，驪歌即將悠揚，北中南各飯店紛紛推出謝師宴專案，從自助餐到桌席，大家歡聚，讓青春留下美好記憶。

■美麗信酒店 最低599元起

美麗信酒店集團即日起至2017年8月31日推出「驪歌悠揚 親謝師恩」超值好康謝師宴，其中台北美麗信花園酒店提供西式自助百匯午、晚間饗宴與中式桌菜宴席，西式自助饗宴每位NT$680起，訂席滿10人即招待1位師長免費用餐；中式桌菜宴席每桌NT$12,000起，提供獨立包廂、享果汁無限暢飲；新竹美麗信酒店「樂融餐廳」提供自助式沙拉吧及主廚嚴選料理，每人NT$599起，每滿10人即贈送雙人下午茶券1張。

■台北遠東 十大特色美食主題區

台北遠東飯店從5月1日至8月31日期間推出「寰宇美食 謝師宴」超值專案，可選擇澎派中西自助式佳餚，每位NT$980+10%，或是中式桌菜每桌10位價格NT$16,800+10%，享有宴會廳寬敞溫馨的獨立空間。另外也可選擇6樓的遠東Café自助餐廳，5月1日至6月30日謝師宴期間，午餐NT$980+10%、下午茶NT$580+10%、晚餐NT$1080+10%，琳瑯滿目十大特色美食主題區，搭配繽紛多元的甜點吧，無限享用，平日蒞臨還可依用餐人數享不同折扣優惠，達100人即送3客免費用餐及3瓶葡萄酒，也可每位加價NT$150+10%無限暢飲精選氣泡酒與啤酒。

■寒舍艾麗酒店 999元享頂級美饌

位於信義區精華地段的寒舍艾麗酒店從5月1日至8月31日推出「致畢業．敬未來」謝師饗宴，擁有多年中菜經驗的宴會廳主廚張志民為師生精心規劃多款佳餚美饌，中式自助餐每位NT$999+10%起，中式桌席每桌10位NT$12,999+10%，包含席間果汁及汽水三小時無限暢飲，自助餐專案可享頂級Häagen-Dazs冰淇淋無限量供應，保證消費人數達40位以上即贈1位免費；保證消費人數達50位以上並於5月30日前預付訂金，還可享95折優惠。

■台北亞都麗緻 專屬碩博士生精緻聚餐宴

根據統計，近10年包括EMBA在內的碩博士生，畢業學生人數增長超過140%，台北亞都麗緻飯店也鎖定碩博士生需求，於5月15日至7月31日推出2017謝師宴專案，由天香樓及巴黎廳1930悉心量身打造小型精緻的「精緻聚餐宴」， 其中天香樓個人化套餐10人起即可享有獨立包廂並自由挑選專屬謝師菜單，每位NT$2,000+10%起；巴黎廳1930每人NT$3,600+10%，由法籍主廚則選用新鮮當令的在地食材發揮創意巧思，並另贈精選紅酒1瓶。另外也可選擇「麗緻中西美饌自助宴」及「天香感恩中式歡樂聚餐宴」方案，每人NT$900+10%起更超值。

■台北西門町amba 底特律披薩690元起

台北西門町amba意舍酒店「吃吧」餐廳，即日起至2017年8月31日推出三種超值自助餐謝師宴專案，區分690元、790元與890元三種價格，可分別享用冷菜、熱食、湯品、甜品、飲品與全新推出的方形「底特律pizza」等等，另外提供爆米花機一台與爆米花無限供應，以及投影設備一組，專案時段生啤酒暢飲每位新台幣168元。5月15以前付訂金即享10人同行第11人免費優惠等優惠。

■六福村主題樂園 玩樂式謝師宴

新竹六福村主題樂園首推「玩樂式謝師宴」，學生與老師可在白天暢遊樂園，在美國大西部或阿拉伯皇宮等場景拍攝畢業照，再於午餐或晚餐享受美食饗宴。優惠專案每位799元，比門票原價999元便宜，等於暢遊六福村，免費享用謝師宴。

■六福旅遊集團 專攻大型謝師宴

看準許多中小學家長主動加入規劃謝師宴，以結合同年級畢業生方式舉辦200到400人間的大型聯合畢業餐會趨勢，六福旅遊集團也聯合旗下台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店及六福客棧，推出感恩謝師宴專案，不管10人或800人都可協助設計安排。其中台北威斯汀六福皇宮絲路宴互動式餐廳，指定人數達20人以上可享NT$1,200元吃到飽免服務費，每人加價NT$300元可升級為紅酒、白酒無限暢飲。台北六福萬怡酒店達80人以上贈送卡拉OK歡唱方案，5月10日前完成訂席手續可享免1成服務費。六福客棧推出招牌經典粵式謝師宴，每桌最低NT$7000元起跳，周一到周四平日用餐每滿10人消費再送紅酒乙瓶或六福村門票乙張。

■王朝酒店 早鳥優惠免10%服務費

鄰近台北小巨蛋的王朝酒店可盡嚐多國自助料理，更可選擇容納8至1600人的超彈性宴會空間與專屬菜單，像是特製美式薯條炸雞、起司奶油焗海鮮、德國豬腳等近十種主菜選擇，以及餐前無酒精雞尾酒盡情享用，40位以上2位免費，加贈象徵「緣分」的桂圓蛋糕，提供無線麥克風、舞台、90吋螢幕、投影機設備，每人NT$650起，5月31日前預付訂金可再享免10%服務費早鳥優惠。

■台中金典 推謝師宴專案 多重好康優惠享不完

台中金典酒店「感恩謝師」專案中餐桌宴，週一至週四平日優惠每桌NT$5,900+10%起，西式自助餐宴每人NT$650+10%起的，假日期間則為桌菜NT$7,500+10%起，自助餐宴每人NT$750+10%起，並有果汁暢飲、獨立廳房、精美邀請函、免費卡拉OK等超值服務。5月20日前確認付訂還可獲得迎賓雞尾酒及餐飲禮券等早鳥回饋禮。

■台中福華 自助餐680元起

台中福華飯店推出「鳳凰花開師樂園」謝師宴專案，每人NT$680+10%起，5月7日前付訂可享9折起優惠，另有宴會廳包廂中式桌宴每桌10人NT$6,800+10%~8,800+10%，適用於4桌以上，含果汁無限暢飲。

■台中裕元花園酒店 西式自助餐699元起

台中裕元花園酒店推出「青春飛揚」謝師專案，中式桌席及西式自助餐等超值優惠專案，每人NT$699+10%元起，更提供雞尾酒及果汁無限暢飲等優惠，還可享卡拉OK歡唱及特選啤酒、紅酒優惠價，訂購謝師宴蛋糕更可享8折優惠。

■高雄國賓 滿5桌免服務費

高雄國賓飯店即日起至7月底止謝師宴專案，中式宴席每桌12位6,500元起，贈送果汁無限暢飲且滿5桌即免一成服務費；包廂自助餐每位$780+10%滿10送2。中式宴席分為川菜與粵菜兩種菜系，不論是樟茶肥鴨、經典川味東坡肘子、乾鍋白花菜，或是巧達海鮮羹、泰式酥香鱈魚球、梅汁雞米糕，多樣菜色任選。

(中時)