法總統大選辯論 變成吵架大賽

馬克宏（右）與勒龐進行法國總統大選辯論。（美聯社）

5月7日最終投票，將決定下任法國總統是誰。中間派馬克宏與極右派勒龐今晚進行電視辯論，兩人在經濟、恐怖主義等議題上互相攻擊、火花四射，主持人制止也沒用，英國媒體形容，這場辯論根本是一場吵架大賽。

馬克宏（Emmanuel Macron）與瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）不約而同穿著深藍色服裝出席辯論，而這是他們倆人今晚唯一共同點。

中央社報導，兩個半小時的辯論中，兩人經常打斷對方，一開始就在電信企業SFR、電器企業惠而浦（Whirlpool）等議題激烈爭論，主持人多次制止說「兩位都停下來，要進入下一題了，拜託，拜託」，兩人仍置若罔聞。

勒龐說馬克宏是「野蠻全球化的候選人」，最終會顯露出銀行家的冷酷，背後還有現任總統歐蘭德（Francois Hollande）運作。勒龐並說馬克宏面對恐怖主義，沒有任何安全計畫。

馬克宏也毫不示弱，他指勒龐是「騙子」，面對法國經濟衰退、嚴重失業等問題，只會一昧「說謊」，安撫大家法國好得很，卻拿不出解決辦法。

至於恐怖主義，馬克宏指責勒龐將問題簡單化，好像只要封閉邊界，就能解決所有問題。

多數媒體對這場辯論的評價都很低，評論大多認為勒龐大部分時間都在攻擊馬克宏，而不是為自己的政見辯護。因此這場辯論並沒有改變目前雙方的態勢，馬克宏依舊是那個領先者。

(中時電子報)