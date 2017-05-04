步步驚魂！日月潭山林50公尺有8陷阱
「真是超恐怖！」林務局南投林管處2日在日月潭執行山林護管業務時，於向山遊客中心附近闊葉樹林中，發現有獵戶設捕獸陷阱，並在50公尺見方範圍中搜出、拆除8具，且每具都附掛強力彈簧鋼纜，若有遊客闖進誤踩，將會被瞬間緊綁倒掛起來！
「如此設陷密度，用『步步驚魂』形容一點都不誇張！」南投林管處埔里工作站主任余啟瑞表示，利用彈簧設置動力機關的陷阱似是首見，這獵戶有小聰明，但幾十公尺內就設8處，山豬、水鹿等大型野生動物只要進這區域絕對出不去，真的是天羅地網、趕盡殺絕！
陷阱位置，在距向山遊客中心約1公里的產業道路旁坡地，距車道路面僅10到60公尺。
余啟瑞是在周二與山林護管員陳耀筆、保育業務承辦人吳爵考巡山時，發現林隙間有一條拉直緊繃、長約1公尺半的強力彈簧，覺得相當可疑，用木棒往地面一戳，彈簧瞬間上揚並拉扯鋼纜活套將木棒緊勒，因力道巨大，木棒甚至斷成兩截！
眼尖的陳耀筆在拆解該陷阱裝置過程中，發現10公尺外還有另1組被竹蘀刻意包覆偽裝的彈簧，隨後仔細搜索，在1個小時內竟找出8處陷阱；不排除附近林地，還會有更多陷阱。
由於日月潭遊客多，難保不會有人離開步道走入樹林中探險、照相或是解手，萬一有人中陷被綁住倒掛，那還得了？！且設陷阱狩獵的行為已經違反野生動物保育法，林管處決定近日加派人力，配合警力全面搜索、檢查、清除。
(中時)
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