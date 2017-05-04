關愛母親 就帶她做健康篩檢

乳房攝影可早期發現乳房病變。（馮惠宜攝）

烏日林新醫院5月6日上午將在一樓大廳舉辦「愛，從健康開始！珍愛媽咪健康篩檢」活動，林新醫院醫療團隊籲媽媽們一同注意健康。（馮惠宜翻攝）

愛媽媽就從關心健康開始！烏日林新醫院5月6日（星期六）8:30～11:30將在一樓大廳舉辦「愛，從健康開始！珍愛媽咪健康篩檢」活動，邀請社區民眾揪媽媽、阿嬤及所有女性朋友一同來注重健康！

烏日林新醫院醫療副院長許振興表示，根據衛福部國健署調查顯示，乳癌一直是台灣女性癌症發生率的第一名，每年也有數千名的婦女被診斷為子宮頸癌或卵巢癌。其實癌症是可以透過篩檢來早期發現，早期治療的治癒率也相當高，就能重拾健康人生。

許振興指出，少女性常常因怕痛而不願做乳房攝影，又因為害羞不敢做抹片檢查，容易延誤早期診斷和治療的機會。

此波健康篩檢活動，不只提供乳癌、子宮頸癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢，骨質密度檢測的服務，更加碼提供分別限量100名的卵巢癌腫瘤標記（CA125）、前列腺癌腫瘤標記（PSA）檢測，不只照顧女性族群的健康，就連貼心陪同太太前往的老公，也可以一同來檢測男性健康。

許振興也提醒民眾民眾，40歲以上、未滿65歲的成人，可享有3年一次的免費成人健檢；65歲以上的長輩，每年可有一次的免費老人健檢服務，適合的民眾當天活動也可一併進行免費檢查。

(中時)