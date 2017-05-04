台南2017創意商品徵選 得獎作品網路買得到

「2017十大創意商品」以「創藝蛋生，實現你的創意人生！」為主軸，即日起徵件至8月1日止。（曹婷婷攝）

過去6年，台南市政府文化局舉辦的十大創意商品，為台南徵選極具創意、符合台南意象的文創商品，今年「2017十大創意商品」以「創藝蛋生，實現你的創意人生！」為主軸，即日起徵件至8月1日止，配合台灣設計展在台南，向全國好手徵求好創意。

為促進文創產業人才媒合與輸出，文化局今年邀請在地及國內文創好手設計最具特色文創商品，行銷台南在地特色。不同於往年，今年也首度與網路商店平台合作，得獎作品將可於網站通路販售，替業者打開通路，將優質台南文創商品行銷到世界各地。

文創發展科科長劉玠成指出，2011年首辦的「台南市十大創意商品」徵選今年邁入第7年，他說，不只台南市，其他縣市在舉辦文創相關活動不免感覺陷入瓶頸，去年甚至出現金獎從缺，經與業者激盪討論，顯示不論是創意也好、行銷通路也罷，都需要再積極開拓。

為鼓勵激發更多創作藝想，經過歷屆廣泛的徵件與評選，目前已設計出96件具有深度行銷台南之美吸引力的創意商品。文化局也統計歷屆得獎商品，歸類出4大類最獲青睞的創意作品，包括「老物新藝」（如第4屆的老房子斜背包）、「在地記憶」（如第5屆的謝天豐足系列商品）、「文化創生」（如首屆的臺南好甜碗）以及「城市趣遊」（如第6屆的臺南刺繡小吃包）。

劉玠成說，從中也發現，最暢銷的文創商品價格帶落在200至500元之間，這些訊息也提供有意徵選者一個方向，另外，設計者也可從歷屆優秀作品中吸收其精神，創作出更多真正富有台南文化意涵、令評審為之驚艷的優質文創商品。

今年度徵選將頒發給前10名包括金獎5萬、銀獎和銅獎各3萬及2萬、優選各1萬元獎金，徵選活動即日起報名，8月1日截止收件。歡迎各公司行號及法人踴躍投件，相關活動細節及簡章可上文化局網站及「文創PLUS－臺南創意中心」網站查詢，或電洽06-2146138轉18林小姐。

(中時)