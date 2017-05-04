寫情詩認愛周慧敏？張敏回應了

張敏寫詩給周慧敏，引起網友暴動。(圖／翻攝自張敏微博）

張敏重新發文，表示寫詩是要祝福好友婚姻幸福。(圖／翻攝自張敏微博)

香港女星張敏息影14年，2個月前宣布復出，目前和小10歲製作人穩定交往，3日卻突在微博告白周慧敏，網友驚呼「公開出櫃？」對此，張敏身邊工作人員表示，她只是看對方過得很幸福，才寫詩贈送給她。

張敏在微博PO出周慧敏長髮飄逸照，自己則是古裝男生扮相照，深情寫下「這一世，你安守著我，無約無期 看繁花棲滿枝，聽風推浪，只許一肩，請許我守住輪迴與你同在，於雲淡風輕裡，銘刻深情」，讓網友都驚呼這是什麼情況。

不過張敏身邊工作人員表示，事實是她在和周慧敏聊天時，聊到對方發了張和老公倪震合影，兩人很幸福，所以她才寫了詩贈送給他們，只是朋友間的祝福，「兩人都有自己的老公，大家想想怎麼可能嘛！」

眼見誤會鬧大，張敏重新發文，「慧敏，我的好姐妹，這個夜，我又在想你，有你這位挚友是我今生最大的幸運」，並表示要將這首小詩送給她，祝她婚姻美滿，也願2人友誼無約無期，配圖也改成周慧敏和倪震合影。

(中時電子報)