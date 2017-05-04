不滿被刁難 經濟部標檢局司機刀刺科長

52歲經濟部標準檢驗局的林姓司機，疑自認局內黃姓科長，經常在公事上故意刁難他，昨天下午6時許喝酒後，持西瓜刀跑進黃的辦公室找他理論。

警方調查，抓狂的林拿刀不斷向黃揮舞叫囂，不斷大罵，其他同事見狀嚇得報警。警方到場後在其他樓層發現林，當場將他逮捕。

警方初步調查，林、黃2人都在混亂中受到些許皮肉傷，警方偵訊後，將林依妨害公務、傷害、恐害等罪移送法辦。

(中時)