吳敦義訪立院 批綠：奪權有術、治國無方

前副總統吳敦義4日前往立法院慰問黨團立委辛勞。（姚志平攝）

吳敦義致詞勉勵。（姚志平攝）

立法院本周不僅因為前瞻基礎建設計畫爆發激烈推擠，年金改革法案也是連日挑燈夜戰在審查，前副總統吳敦義今天特地出席國民黨立院黨團的黨團大會給國民黨立委打氣。吳敦義稍早受訪時評論新政府僅有8個字可以形容，就是「奪權有術、治國無方」。

媒體詢問吳敦義特地來慰問黨團，吳敦義打斷媒體提問，強調自己是「回到」黨團，他曾擔任三屆立委，跟黨團是一體的，榮辱與共，他過去擔任立委的時候，國民黨團戰力強、席次大、很團結，那幾年一切非常順利，很多有利民生的議案都完美通過。

吳敦義也稱讚目前的35席藍委也都很團結，每個立委都在艱苦大環境下，靠自己累積的民眾的信任，公正、熱情、負責得到選民支持，是寶貴、有戰鬥力、堅持力、關心民瘼的民意代表，大家都注重國家發展，這35席都非常珍貴，因此他特別要來致敬。

對於吳敦義若當選黨主席是否能改善黨團與黨中央的溝通，並且提供奧援？吳敦義表示，能否提供奧援很難說，現在黨產被清算渡日都有困難，要拿出很大資源給黨團的難度很高，但他認為一個黨只要有明天、有未來，源源不絕的精神上的鼓舞或實際的贊助就會增加。

吳敦義說，最怕黨沒明天、沒未來，國民黨要做有效力監督的在野黨，依他對民進黨執政的觀察，只有8個字可以形容：「奪權有術，治國無方」。

(中時)