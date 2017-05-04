香港料理「檀島香港茶餐廳」 正式插旗信義區

「檀島香港茶餐廳」於台北新光三越信義A11盛大開幕，現場與會嘉賓包括僑泰興投資執行董事趙欣榮、香港檀島茶餐廳董事長楊劭業、大成集團副總裁韓家寅及新光三越營業本部副總經理曹美虹等人。（徐力剛攝）

人氣商品「蛋撻」外酥內軟，售價35元／單個。（徐力剛攝）

全台首家「檀島香港茶餐廳」即日起進軍台北信義商圈，提供道地港點滿足老饕味蕾。（徐力剛攝）

香港師傅親自示範製作酥皮蛋撻，現場香氣四溢。（徐力剛攝）

「茶餐廳」是大多數香港人共同回憶，創立於1940年的「檀島茶餐廳」為老字號代表品牌，想品嘗美味蛋撻、檀島咖啡不用再坐飛機到香港，「檀島香港茶餐廳」正式進軍台灣市場，即日起於台北新光三越信義A11盛大開幕，想嘗鮮消費者不可錯過。

此次由大成集團、香港檀島茶餐廳與僑泰興投資3方合作，引進排隊名店「檀島香港茶餐廳」，店內用餐環境舒適，佔地89坪寬敞空間可容納102席座位，裝潢採復古輕工業風設計，特殊開放式廚房吧檯長達8米，蛋撻、菠蘿油及烤鴨等人氣商品在此製作，讓消費者吃得美味又安心。

大成集團副總裁韓家寅表示，此次與檀島為第二次合作，繼去年檀島茶餐廳北京門市開幕造成排隊熱潮，此次更將經典香港美味帶回台灣，加入大成根島生態蝦與大成雞蛋製作，貫徹大成集團從食材到餐桌為消費者完整把關理念。香港檀島茶餐廳董事長楊劭業說，銷售近70年的檀島咖啡、奶茶與特色192層酥皮蛋撻不僅是店內招牌商品，同時也見證香港飲食生活歷史。

更請來香港師傅示範製作酥皮蛋撻，以精湛手藝擄獲消費者的心，此次歡慶在台首店開幕，5月5日至5月7日及5月12日至14日限期推出優惠活動，滿足以下任一條件，民國77年、西元1977年、出生日期7月7日或身分證號碼尾數為77，可獲得免費蛋撻乙個。

(中時)