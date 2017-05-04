女子憂鬱燒炭濃煙亂竄 警提滅火器搶救
「救人如救火！」台中市政府警察局第六分局何安派出所警員邱敏慈、羅祥宏，日前深夜接獲報案，指在西屯區重慶路有燒炭案件；警方立馬趕至現場，按其門鈴無人應門，聽見貌似木炭燃燒的聲音，又見門縫下竄出濃濃白煙，馬上通知消防人員前來破門救人！
警方為把握救人黃金時間，員警同時嘗試開門，用力一推門順利打開，濃濃燒炭味及白煙馬上從屋內竄出，員警立即將窗戶打開讓空氣流通，並至樓梯間緊急逃生處拿滅火器滅火，此時消防人員也抵達現場，馬上將火勢撲滅。
經警調查，王姓報案人表示，他在金門讀書，稍早與56歲的母親聯繫時，於電話中母親聲稱要自殺；因母親患有憂鬱症，心急如焚報案請警方幫忙，所幸順利將火勢撲滅，家屬對警方積極挽救人命表示感激，鄰居也大讚警方真不愧是人民保母。
(中時)
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