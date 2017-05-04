鞏固第一大國 陸空軍轉型發展

圖為轟-6k戰機攜彈起飛。(中新網)

大陸空軍去年列裝運-20、展示殲-20，加快成體系發展高新武器裝備，空軍戰略投送能力邁出關鍵性一步，大陸空軍持續以建設空天一體、攻防兼備為目標，步入轉型發展快車道。

據新華網報導，黨的十八大以來，大陸國家主席習近平對空軍的戰略轉型建設高度重視，先後四次視察看望空軍機關部隊，提出四個強化、五個下功夫、三個要過硬戰略要求。

大陸空軍部隊積極適應國際形勢大變局、世界軍事變革大趨勢、改革強軍大戰略，空防戰備穩固堅強，實戰化訓練不斷深化，新型作戰力量建設加快推進，訊息化作戰支撐體係逐步完善，大項任務完成出色，戰略轉型由量變積累向質變跨越邁進。

報導指出，2015年3月30日，大陸空軍經巴士海峽首次赴西太平洋展開遠海訓練，當時有媒體解讀此次訓練首次折射出大陸空軍正從傳統意義的國土防空轉向「空天一體，攻防兼備」。同年11月24日至26日，大陸中央軍委改革工作會議召開，空軍也隨之迎來又一次歷史性轉型。一天後，空軍轟-6K戰機長翼掠空，奔向大洋。

2016年8月28日，開創世界首次使用地空導彈擊落敵機先例的空軍「英雄營」，裝備大陸自主研發的第三代地空導彈後，已經形成作戰能力。同年9月25日，空軍轟-6K、蘇-30、加油機等多型戰機成體系飛越宮古海峽。

空軍開展遠海訓練兩年多來，應對和處置了各種阻撓，實施偵察預警、海上巡航、海上突擊、空中加油等訓練課題，提升了空軍遠海作戰能力。

去年大陸空軍列裝運-20、展示殲-20，加快成體係發展高新武器裝備，空軍戰略投送能力邁出關鍵性一步，空軍綜合作戰能力不斷提高，彰顯空軍在改革強軍中加快推進「戰略性軍種」建設。

(中時電子報)