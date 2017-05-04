「格鬥狂人」徐曉冬打爆武林 王思聰力挺原因曝光
大陸「格鬥狂人」徐曉冬近來話題不斷，全因他花了20秒KO太極拳宗師雷公，隨後又在網上四處下戰帖，聲稱要挑戰整個武林，引來不少爭議。而向來管事的王思聰，最近也被網友問及此事，但他強調自己挺徐曉冬，全因「他打假！」
徐曉冬因為挑戰整個武林，還酸成龍、李小龍都只是個演員，成為全城討論焦點！而昨有網友花了1萬人民幣在微博提問王思聰、問他看法，沒想到王思聰說「相對於太極，我更相信物理。」
王思聰坦言自己喜歡真實，「所以支持打假」，言下之意是認為目前檯面充斥太多假的事物，「這次徐曉冬雖有炒作嫌疑，但是起碼他在打假，所以我支持。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。