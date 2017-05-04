「格鬥狂人」徐曉冬打爆武林 王思聰力挺原因曝光

徐曉冬挑戰整個武林，王思聰表示支持！（圖／取自on.cc）

大陸「格鬥狂人」徐曉冬近來話題不斷，全因他花了20秒KO太極拳宗師雷公，隨後又在網上四處下戰帖，聲稱要挑戰整個武林，引來不少爭議。而向來管事的王思聰，最近也被網友問及此事，但他強調自己挺徐曉冬，全因「他打假！」

徐曉冬因為挑戰整個武林，還酸成龍、李小龍都只是個演員，成為全城討論焦點！而昨有網友花了1萬人民幣在微博提問王思聰、問他看法，沒想到王思聰說「相對於太極，我更相信物理。」

王思聰坦言自己喜歡真實，「所以支持打假」，言下之意是認為目前檯面充斥太多假的事物，「這次徐曉冬雖有炒作嫌疑，但是起碼他在打假，所以我支持。」

(中時電子報)