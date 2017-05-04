日超豪華列車「四季島」 4天要價台幣25萬元
日本推出新型豪華列車「四季島」（TRAIN SUITE 四季島），5月首班列車啟程，2天1夜的旅程約新台幣8萬5千元，4天3夜更要價25萬元，儘管要價不菲，至明年3月的行程卻早已額滿，可謂一票難求。
「四季島」是東日本鐵道公司（JR東日本）推出的頂級遊輪式臥鋪列車，由日本知名設計師奧山清行設計，被譽為「移動的高級旅館」，行程在東京與北海道之間。今年5月啟程，首班列車的預約人數是預定名額的76倍，以抽籤方式決定哪些旅客搭乘。行程包含2天1夜、3天2夜、4天3夜，其中，2天1夜的單人費用至少32萬日圓（約新台幣8.5萬元），4天3夜的頂級套房更要價95萬日圓（約新台幣25萬元），然而價格絲毫不影響買氣，至明年3月的票已告售罄。
四季島列車共有10節車廂，有15間套房和2間豪華套房，另有觀景車廂、餐車與休息區，每趟旅程僅接待34位旅客，就是要確保服務品質不受影響。列車外觀為金色，觀景車廂前端則是黑色，以樹木的意象設計車窗，以求與自然景觀調和。
其實，JR東日本早在1999年就已推出豪華臥鋪列車「仙后座號」，2016年停駛定期班次，轉型為團體租用的周遊列車。2013年，JR九州也推出豪華臥鋪列車「九州七星號」，2016年除了JR東日本的「四季島」首航，JR西日本也將於6月推出「暮光特快瑞風號」頂級臥鋪列車。日本臥鋪列車不斷推陳出新，不只令人驚豔，也讓旅客有更多選擇。
(中時電子報)
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