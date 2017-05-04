波多黎各破產700億 創美國史大最大市債
美國在加勒比海上的島嶼波多黎各今宣布將重整期公共債務，很可能會在美國3.8兆美元的市債市場上，創下史上最大的破產紀錄。
路透社(Reuters)報導，波多黎各的破產幾乎已經可以確定，將超越美國本土都市底特律(Detroit)在2013年創下的破產紀錄。波多黎各欠下了700億左右的債務，但所有債務是否都都包括在破產程序則尚未釐清。
該地區昨天因為無法為其債券還本付息，而被幾個主要債權人提起告訴。波多黎各過去10年來經濟衰退，失業率高達11%，人口也在這段期間內流失10%。
市府破產可能不會立即影響波多黎各人民的日常生活，45%的人可已經相當貧窮，但在未來可能會影響波多黎各人民的退休金、員工福利、健康和教育服務等。
之前美國地方政府發生過的最大破產事件，是發生在2013年底特律市，當時底特律欠下約180億美元的債務。該市後來和關係人達成重整協議，並且藉由慈善機構的幫助，免於賣掉該市的藝術收藏。但風險基金Maglan Capital的David Tawil說，波多黎各並不像底特律這樣，擁有可以拿來資助重整的藝術品收藏。
(中時電子報)
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