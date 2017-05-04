NBA》林書豪下季新隊友？籃網有意富蘭克林

籃網再次有興趣招攬上季在CBA表現不俗的富蘭克林。(新華社資料照)

還記得去年海峽盃，曾隨現任富邦勇士總教練許晉哲一起來台打球的中國大陸CBA山西汾酒洋將富蘭克林嗎？如今富蘭克林即將加入籃網本周舉辦迷你訓練營，代表籃網對他深感興趣，讓他有機會成為林書豪下季的新隊友！

現年25歲的富蘭克林在2013年NBA選秀會，被灰熊以第41順位選到，隨後短暫打過灰熊與金塊，最後前往中國大陸「掏金」，他在2015-16年球季創下33.9分、10.8籃板與10.3助攻的場均大三元數據，上季在山西表現仍很出色。

這不是籃網首次對富蘭克林產生興趣，去年9月就曾邀請他打過發展聯盟，儘管籃網當前陣中的得分後衛，幾乎全比富蘭克林年輕，籃網卻可讓他在今年夏季聯賽打球，再來考慮是否留他下來，跟籃網拚戰下個球季。

富蘭克林到現在也沒斷絕自己的NBA美夢，相信也願意在今年夏季聯賽出場，爭取加盟NBA球隊機會，反正如今他在CBA早已打出名氣，就算籃網或其他NBA球隊沒有留下他，他還是可以回到CBA繼續拚戰兼賺錢。

儘管富蘭克林當前球風相當全面，無論攻守表現都很搶眼，但他的罩門卻是投籃，尤其是三分球，他上季三分命中率僅3成5，看來這將成為他能否重返NBA打球的重要因素之一。

(中時電子報)