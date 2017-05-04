狂！節目海選參賽者都被公安帶走驗尿 台藝人傻眼

節目海選參賽者都被公安帶走驗尿，羅百吉傻眼。(擷取自羅百吉臉書)

有大陸網友表示節目海選參賽者被公安帶走驗尿。(取自微博)

藝人羅百吉在臉書表示來錄製新的節目《中國有嘻哈》，同場來賓有潘瑋柏、Mc 熱狗、吳一凡，還有參加比賽的Rapper，但「第一次聽到有錄節目完的嘻哈參賽者都被公安帶走去驗尿..@@..」。

中國有嘻哈官網簡介寫這是中國首檔大型Hip-hop音樂選秀，展現中國Hip-hop音樂整體風采。這是一個鎖定未來的超級網綜。在這裡，四大明星制作人將攜手打造中國下一代新青年文化，尋找屬於中國年輕人的Hip-hop偶像。這是一個強調態度的自由舞台。這，不僅僅是一檔節目，這將是今夏轟動中國的文化潮流，一檔絕不媚俗、非常鬼畜、一定中毒的真選秀。 Rising ! Chinese hip-hop！中國有嘻哈，你燥嗎？ 」結果第一輪海選結束後，過關的參賽者逐個尿檢。

有大陸網友開玩笑表示，舉報吸毒一個人獎勵1500人民幣(約新台幣6532元)，那你還會在乎中國有嘻哈冠軍100萬(約新台幣435萬元)的獎金嗎？700多個Rapper一個舉報1500，有一半人就能日入50萬(約新台幣218萬元)，現在北京朝陽區就有一個讓你成為千萬富翁的機會。

台灣網友則認為「最狂釣魚執法」、「可惜台灣不敢」、「支持一下，科科 台灣應該全驗」、「果然是進步的大國」

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(中時電子報)