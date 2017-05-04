國際會議趕台出場 陸學者：合理做法 兩岸情勢變了

國際鑽石認證機制「金伯利進程（Kimberley Porcess）」年度大會，陸方代表趕台出場，陸學者、外交部發言人皆說「合理」。(圖/截自Kimberley Porcess)

日前在澳洲舉行的國際鑽石認證機制「金伯利進程（Kimberley Porcess）」年度大會，陸代表團將我國代表團趕出場，引起國際關注。對此，陸外交部發言人耿爽指出，台灣參與國際組織活動，須按照一中處理原則，中方做法合情合理；上海台灣研究所常務副所長倪永杰說，兩岸情勢不同，台灣國際空間勢必愈來愈小。

KP認證機制為聯合國為阻止血鑽石非法交易歪風所建立，台灣因非聯合國會員國，未能正式參與，但從2007年以「觀察員」身分獲邀參加，今年依例以「台灣鑽石原石貿易實體」出席。

《雪梨晨鋒報》報導指，陸代表團當時打斷開幕儀式，提出程序問題，並問「會議裡的所有人是否都收到『正式邀請』？」，最後直接要求台灣代表團離開。隨後陸代表與年會主席澳洲代表到後台私下協商，出來後便請台灣代表離開。

消息傳出後，台外交部表示「遺憾與譴責」，陸外交部耿爽表示，對於台灣地區參與國際活動組織，中國立場非常明確，就是必須按照一中原則處理，中方在會議上表達關切，完全符合議事原則，「合情合理」。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰接受《環球時報》採訪時說，中方做法合情合理，台灣的「國際參與」不得違背一中原則。澳洲起初以「慣例」邀請台灣參與，卻沒意識到兩岸情勢與以往不同，不能再依慣例做判斷依據，台灣國際參與得由大陸允許，「過去馬政府能參與的國際會議，因蔡英文不認九二共識，兩岸關係嚴峻，未必能再參加，可以說，民進黨政府的空間愈來愈小」。

(中時電子報)