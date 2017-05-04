蔡依林親一個電力超強 誘人美胸視角快噴鼻血

蔡依林飛吻影片電力十足，尤其誘人視角更是讓事業線若隱若現。（圖／取材自蔡依林Instagram）

天后蔡依林（Jolin）能歌善舞、歌壇成績亮眼，而她恢復單身後，不時展現最美、自信的一面，成為新世代女性代表，還被「鬼怪大叔」孔劉魅力吸引，成為她的「歐巴」。在社群網站上活躍的Jolin也不時分享穿搭和生活大小事，近日她則曬出飛吻影片，誘人視角更是讓事業線若隱若現。

蔡依林每回發文都掀起話題，她昨（3日）則曬出「親一個」影片，蔡依林對著鏡頭送飛吻，她一個眨眼就電力十足，尤其是鏡頭的誘人美胸視角，讓蔡依林的深邃事業線若隱若現，性感程度爆表，網友直呼「好胸」。

(中時電子報)