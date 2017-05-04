藍委按喇叭吹哨子杯葛前瞻 會議再度停擺
立法院經濟聯席委員會今天續審《前瞻基礎建設特別條例》草案，因藍綠僵持不下，昨天空轉一日。民進黨團今天在前議前十分鐘，就預先「擺陣」，會議主席高志鵬先坐定主席台，綠委則分別坐在主席台前後，欲以人牆阻擋藍營，但藍委一開會就向前推擠，並以汽笛喇叭干擾議事，高在2分鐘內裁示休息協商，會議再度停擺。
高志鵬一開會先宣告進行「廣泛討論」，因昨日議事混亂，登記發言表已被撕毀，要求立委重新登記發言；藍委見狀則向前推擠，要求「不能進入程序」，並高喊「錢坑法案、退回重擬。」
國民黨團今天不再敲鑼打鈸，而是拿出競選常用的汽笛喇叭及哨子，製造噪音杯葛；民進黨團亦備妥耳塞因應，但場面混亂，仍無法正常開會。
在主席裁示休息後，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召廖國棟、藍委賴士葆則到後方小房間協調議事，目前並無新進度。
(中時)
關鍵字：藍委、民進黨團、喇叭、前瞻基礎建設特別條例
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