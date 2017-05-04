全台最大熟齡時尚旗艦館 進駐京華城

京華城引進北之特樂銀Loving熟齡時尚旗艦館，3月25日試營運，今正式開幕。（京華城提供）

京華城北之特樂銀Loving熟齡時尚旗艦館熟齡大容量助行車，原價4680元、14日前慶母親節特價4280元，可當座椅暫歇，受重約100公斤。（京華城提供）

京華城北之特樂銀Loving熟齡時尚旗艦館開門式浴缸，方便長者使用，約8萬5000元。（郭家崴攝）

由台灣過敏預防與防螨衛教的權威「北之特公司」，集27年來保健推廣的經驗為銀髮族設立的「樂銀Loving」熟齡時尚旗艦館，今天（3日）在京華城4樓開幕，168坪空間有三大主題專門店，包括樂銀五甘心物理治療師諮詢所、時尚輔具體驗館及人文養生坊（含下午茶坊、藝術博物館及療癒手作坊），堪稱全球首創集時尚、輔具、智慧生活為一體，也號稱是全台百貨最大的身心靈情境體驗館。

北之特樂銀Loving熟齡時尚旗艦館與馬偕醫學院長照所、馬偕醫護專校、長庚大學健康照護產業研究所簽訂M0U產學合作合約，提供銀髮族友善購物環境，桌椅、結帳台、通道等均為無障礙設施；並有專業理學士服務，免費提供友善環境四合一無障礙空間的設計施工諮詢；也提供健康照護之相關產品服務，有抗過敏防螨寢具、褥瘡預防、室內甲醛處理、水平律動床及垂直律動沙發、3D立體深度震動儀、友善安全浴室體驗、移動用具、智慧孝親房等。

提出社區人力資源價值再造，讓60歲大哥大姐服務80歲阿公阿嬤，並籌辦社區共餐同樂會，營造社交療癒；開設樂銀俱樂部，邀開機女王楊月娥進行現場直播「逗陣共古早」；並且常態性舉辦醫學會議講座等。

「樂銀五甘心物理治療師諮詢所」有專任物理治療師輔具的評估服務，提供健康促進與喘息服務；「時尚輔具體驗館」有上千種科技輔具，現場實境體驗；「下午茶坊」採用日本銀髮族多功能/失能食器餐具，提供友善糖尿病低糖配方及水耕無毒蔬菜香草的餐食；「藝術博物館」以藝術與心靈的饗宴，預防老人憂鬱症；「療癒手作坊」可DIY手工作品，健康促進預防失智。

持京華城Living Card可享樂銀會員價優惠並申辦「樂銀卡」，每月可享其中一項免費服務，像是美式咖啡一杯、物理治療師諮詢與健康促進、「要健康要快樂」樂銀講座， 議題包括物理治療及輔具適用性、體適能核心肌群鍛鍊法、藝術饗宴與心靈療癒、色彩療癒學、老莊生活講堂等。

(中時)