黃秋生批徐曉冬狂妄：地方落後人越野蠻
近日「格鬥狂人」徐曉冬打敗太極拳師魏雷一戰成名，更向天下各門派發出挑戰，還說李小龍「充其量是業餘高手」，黃秋生3日被問到此事，他直言「地方越落後越多這樣的事」，暗批他「狂妄」。
黃秋生私下也有習武，被問到徐曉冬一事，他也直言對方厲害能打，不過跟整個中國武術挑戰，「很像以前50、60年代香港那樣，一個地方越是落後，越多這樣的事，老實說，落後的標誌是什麼？野蠻囉，不順眼就打你，不就是野蠻！」
他也表示功夫門派很多，其中一個武林人士被打敗，並不代表整個門派甚至整個武林被打敗，「後生有能力難免狂妄」，但他認為真正的高手未必會出戰，「例如我，我這種高手就不會出去打。」他笑說徐曉冬和魏雷本身磅數條件差距大，「一個傻的走出來，不代表整個中國武術不行了嘛！」
(中時電子報)
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