《犀利人妻》上演婚變人生 小禎曝「想跳下去一了百了」

小禎自曝婚變時曾一度想不開 。(圖／本報系資料照)

藝人小禎和老公李進良2007年結婚後，育有一女Emma，2012年驚傳婚變分居，如今雖已坦然面對此事，但回想起七年前身心憔悴的自己，依舊止不住淚水，不過她慶幸事隔多年後，已走出傷痛重獲新生。

小禎臉書全文。(圖／胡小禎臉書)

小禎在臉書PO出《犀利人妻》片尾曲-重傷，她表示聽到這首歌，就回想起當時帶著受傷的心演這部戲，尤其劇中上演著自己的真實人生，讓她一度心力憔悴，此外還得勉強自己認清事實，以及面對媒體冷言冷語，多次都想從大樓一躍而下結束生命，所幸愛女聲聲呼喚，才讓自己從鬼門關前繞回來，如今再回首過往那個傷重的自己，小禎則是心存感激，感謝當時雖痛得遍體鱗傷，但存有堅強意志才得以再次重生，最後她則釋放情緒對自己喊話，「今晚～把七年前的淚ㄧ次哭完吧～我心疼你！也祝福你」。

對此粉絲也表達不捨及憐惜，「你一定可以找到一個珍惜你的人」、「時間會是良藥～加油」，紛紛留言為她加油打氣，希望她能再次找到疼惜自己的男人。

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