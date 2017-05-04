司改國是會議 今討論反貪腐法

司改國是會議第五分組今早在廉政署舉行第五次會議，將針對檢討反貪腐法制、強化防逃制度、妨害司法公正罪、量刑準則之建立等議題，廣泛討論。其中司改委員、基隆地檢署檢察長陳宏達建議，為刑法增訂藐視法庭罪、妨害刑事調查及執行罪，杜絕司法關說歪風，影響司法公信力。

另外，強化防逃制度方面，法務部建議儘速推動「保全羈押」法制，避免涉案大咖一再利用案件上訴期間及判決確定後逃亡。

會中也將檢討修正湮滅刑事證據罪及偽證罪，增訂違背依法所發保全權利命令之處罰、棄保潛逃之處罰、增訂不實陳述之處罰、妨害刑事調查、干擾證人及報復檢舉人、證人之處罰，以維護司法公信力。

(中時)