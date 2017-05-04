香港茶餐廳始祖 檀島慶77週年送蛋撻

新光三越信義A11檀島香港茶餐廳3日由僑泰興投資執行董事趙欣榮（左起）、香港檀島茶餐廳董事長楊劭業、大成集團副總裁韓家寅、新光三越營業本部曹美虹副總經理、新光三越台北信義新天地A11店長古菊萍經理共同出席剪綵。（粘耿豪攝）

新光三越信義A11檀島香港茶餐廳必點餐點，檀島極品蛋撻35元（左起順時針）、熱檀島咖啡90元、檀島菠蘿油50元。（粘耿豪攝）

新光三越信義A11檀島香港茶餐廳從小點到正餐價位在35元至280元間不等。（郭家崴攝）

香港茶餐廳始祖「檀島香港茶餐廳Honolulu Cafe」有張學友與湯唯主演的港片《月滿軒尼詩》取景拍攝加持，是香港觀光必去餐廳之一，首次來台拓點，首店4日在新光三越信義新天地A11試營運、5日開幕，4日前100名貴賓卡友扣10點免費送蛋撻；5至7日、12至14日民國77年、西元1977年、出生日期為7月7日或身分證號碼尾數為77者，皆免費獲蛋撻。

檀島茶餐廳第一家灣仔店1940年開業，店內知名對聯「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」帶出極品蛋撻和咖啡是兩大明星商品，其中蛋撻香港單店每日可賣千顆、3店單日最高賣5000顆的，有192層酥皮，是必點招牌，單顆35元與香港8元港幣（約31元台幣）售價相當，在台就能品嘗77年老店的好滋味。

台灣首店89坪，室內、外共102席，成本1500萬元，採用復古輕工業風裝潢與開放式廚房吧台，符合A11的潮味，打破茶餐廳的傳統印象，預計一年目標業績超過5000萬元。引進的大成集團預估平均客單350至400元，人流平日可翻桌3次、假日可6至7次；預計今年底前再開1家，3至5年共展6店。

新光三越信義新天地行銷經理孫紹堃表示，信義4店近一年來至少引進8個首度落地的全台首家餐飲，除了檀島茶餐廳，A11還有Jamie’s Italian、ZAKU ZAKU棒棒泡芙、LINE FRIENDS CAFE，A9有MAiSEN邁泉豬排、Caffé Florian 福里安花神，A4有東京牛奶起司工房、京都私房伴手禮KYOTO VENETO，今年1月至4月底4店來客平均成長15％，A11成長2成比例最高，如今檀島在母親節前開幕，對集客肯定有幫助。

(中時)