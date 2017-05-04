伊莉特春季活動 使盡洪荒之力要搶美肌力

莉特春季活動開跑。圖/伊莉特提供

伊莉特2017年春季活動全省加盟店及官網同步開跑，3、6、9滿額贈超豐富，年度新品柔光晶潤氣墊粉餅，一上市就直接放入贈品單中大放送，還與服飾配件知名品牌合作送出三款時尚美包，除帶回滿滿好禮，同時擁有健康美肌力，剁手指都要買。

活動贈品有貴婦級皮包和珍貴贈品。圖/伊莉特提供

自古至今，世界上所有的女人都有一個共同的夢想「永遠年輕漂亮」，伊莉特無時無刻都在關注這項理想，集合世界最先進檢測、醫美生化科技，採用天然有機原料及特別為東方人研發之配方，最符合東方人使用，40年來數不清的忠實消費者都是伊莉特優良產品的見證人。

春暖花開，整個春天瀰漫的就是浪漫的氣息。肌膚經過寒冬的考驗後，變得乾燥黯淡，且易敏感，該如何恢復春天粉嫩肌膚應有的光采呢 ?伊莉特的玫瑰系列富含玫瑰粉嫩的能量、高保濕精華及甘草萃取，能有效調理膚質，增強肌膚防禦力，抗敏感，抗老化修護及提升肌膚含水含氧量，讓肌膚春光乍現。玫瑰紛戀組除了玫瑰旅行組外更加碼附贈時尚感十足的白色菱格紋經典鍊條包，搭配套裝或輕便服裝都非常的時尚高雅，給妳充滿春天活力的感覺。

天氣過於乾燥，及用眼過度，對嬌嫩的眼部肌是十分嚴重的傷害。眼肌一旦缺水就會變得脆弱，易滋生眼紋，用眼過度易使眼部循環變差，產生黑眼圈，這兩大問題一直是愛美女性的天敵。如何擁有如春神來到的電眼呢?伊莉特的護眼除皺系列有植物幹細胞、從植物萃取的天然高保濕抗老因子，解決眼周肌膚問題。另外一到春夏，主要的妝會著重在眼唇，所以，正確的卸除眼唇部彩妝也很重要，伊莉特的眼部卸妝水可以溫和不刺激的帶走眼唇部彩妝，皇家極緻面膜可以敷在眼唇處，給妳的媚眼翹唇十足的呵護！

春天乍暖還寒，溫度及溼度不穩定，皮膚皮脂腺逐漸恢復分泌之活性，但重新適應氣候的起始分泌還不穩定，故皮膚會偶爾感覺乾燥。易引起皮膚敏感、脂漏性皮膚炎等問題。因此配合季節更新，保養品也應逐漸替換，建議將冬天高滋潤度的乳霜更換成含有金縷梅、洋甘菊及葡萄柚籽萃取…等多種植物萃取的平衡系列，有效抗敏保濕，平衡肌膚油水比例，幫助肌膚度過換季的尷尬期。春季回饋活動期間：即日起至2017/05/31日止，滿額贈數量有限，售完為止。

(中時電子報)