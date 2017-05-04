MLB》馬恰多怒嗆紅襪：要打我嗎？來啊！

金鶯馬恰多閃過一記內角球。(美聯社資料照)

金鶯在紅襪芬威球場的「鶯襪」4連戰場場火爆，季外才換穿紅襪的賽爾也加入戰局，他在第2戰不斷用時速98英里的內角球威嚇金鶯馬恰多，其中一記凶猛的四縫線差點擊中馬恰多左膝，遭主審警告，可能會被禁賽。

馬恰多賽後非常憤怒，「你們(他X的)想要打我嗎？來啊！你們這群懦夫，有種(他X的)就衝著我來，對準我投，不要繞來繞去。你們自以為可以用火球來嚇人，我手上有根球棒，我也可以隨時上去將你們暴打一頓。」

兩隊的仇恨起於上次鶯襪3連戰，4月22日，馬恰多滑壘鏟傷紅襪二壘手派卓亞。隔日的比賽，紅襪E.羅瑞葛茲屢屢用貼身內角球招呼馬恰多，中繼投手巴恩斯更是報復性地將球砸向馬恰多頭部(被閃過)，巴恩斯遭驅逐並禁賽4場。

「大聯盟應該要想想辦法。」馬恰多說：「如果我扁人就會被禁賽1年，投手砸人只會被禁賽兩場，這不公平。我只是想好好打球，這些人卻把球亂投一通，我已經不再尊敬這支球隊(紅襪)的教練團和所有球員。」

賽爾比巴恩斯高明得多，他用快速球威嚇馬恰多之後，還成功將他三振，最後8局失2分拿下勝投。事後賽爾可能遭到處罰，面對馬恰多的言語恫嚇，賽爾表示「我一點都不擔心，我每晚都睡得很好。」

(中時電子報)