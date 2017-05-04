透天豪宅藏職業賭場 41人涉賭被抓

轄區分局4日凌晨1時許動員大批警力直搗賭窟。（曹明正翻攝）

新興警分局4日凌晨1時許在轄區透天豪宅抄獲賭場，逮41名賭客及工作人員。（曹明正翻攝）

高雄一處透天豪宅遭檢舉藏賭。（曹明正翻攝）

新興警分局4日凌晨1時許在轄區透天豪宅抄獲賭場，扣獲賭資49萬8200元、抽頭金1萬1000元。（曹明正翻攝）

高雄一處透天豪宅遭檢舉藏賭，轄區分局4日凌晨1時許動員大批警力直搗賭窟，先控制滑手機的把風人員，後在4樓房間抄獲34名賭客正在玩天九牌，扣得賭資近50萬元，連同7名工作人員，涉賭41人分依社維法及賭博罪法辦。

新興警分局日前接獲線報，指林森一路巷弄內透天厝每到半夜就有好幾部車輪流將男男女女載進屋內，且門口還有人把風，懷疑不單純。警方埋伏探訪後，認為裡頭窩藏賭場，4日凌晨1時許動員大批警方前往取締。

由於擔心裡頭賭客會將門反鎖，除了分局督察組、偵查隊、中山所，保大特勤中隊也支援破門。警方見把風的32歲張姓男子漫不經心的滑手機，一擁而上將人控制，隨後警方直衝4樓，房間34名賭客一見警察全都嚇傻。

(中時)