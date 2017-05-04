NBA》送泰隆盧最佳生日禮 詹皇領騎士橫掃暴龍
為了送給騎士總教練泰隆盧最佳的40歲生日賀禮，「小皇帝」詹姆斯完全不給對手留下任何情面！詹皇4日攻下39分，且有6籃板、4助攻、3抄截、2火鍋，帶領騎士125比103痛宰暴龍，在東區準決賽取得2勝0敗領先。
詹姆斯也達生涯里程碑，他在季後賽生涯總分來到5801分，正式超越湖人前球星「天勾」賈霸的5762分，成為史上第2高，跟史上季後賽得分最高的「飛人」喬丹，僅剩186分的差距，以詹皇當前進度來看，今年就有機會超越！
不僅在季後賽總得分，詹姆斯在季後賽的三分球命中數，也突破300大關，來到302個，仍居史上第4多，排在他前面的分別是雷艾倫(385個)、雷吉米勒(320)與吉諾比利(312)，這也是詹皇季後賽生涯第89場得分破30(史上第2)。
除了詹姆斯繼續展現王者風範的驚人數據，厄文也替騎士貢獻22分與季後賽生涯新高11助攻，佛萊18分、5籃板，尚波特14分，不過「三巨頭」之一的洛夫，仍然不受泰隆盧的重用，僅打21分鐘，拿9分、7籃板。
暴龍慘敗主因在於「雙衛」各有狀況，羅瑞雖拿20分、5助攻，卻在下半場遭隊友壓傷左腳踝，只好無奈退場治療，迪羅薩則是前9投落空，全場11投2中，只拿5分、3助攻與3籃板，光用失常都不足形容他的冰冷手感。
從先發改打替補的瓦蘭丘納斯，4日貢獻全隊最高23分，替補後衛喬瑟夫也有22分進帳，可是假如「雙衛」繼續這樣下去，暴龍恐怕難逃遭到騎士橫掃出局的悲慘命運。
(中時電子報)
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