愛藝協會主辦兩岸畫展記錄桐花情

桃園縣長鄭文燦和大陸畫家合影。圖/倪有純提供

台灣愛藝文化推展協會主辦的「雪花盡情五月飄--2017兩岸畫家台灣桐花季畫展」於一日開幕，在桃園市中壢區環北路的中壢區公所舉行開幕剪綵活動，兩岸畫家為繽紛桐花季留下一則溫馨感人的佳話。

大陸畫家 在桐花季來台灣，第一天就到桐花的家鄉龍潭的和窯百工教室參訪並立即舉辦桐花寫生，两岸畫家还聯手教小朋友畫畫。昨(一)日畫展開幕， 大陸畫家還滾燙的桐花，立刻端出來展覽，成為這次畫展 的一大焦點。 非常感動的是，最近受傷 的 桃園市長鄭文燦， 還帶傷剪綵。 鄭市長上台致詞的時候表示，希望經常舉辦兩岸畫展， 透過繪畫藝術的交流，讓兩岸民眾互相熟識。

愛藝協會曾於2015年9月在山西舉辦台灣畫家與大陸畫家的「黃河寫生」活動，曾有情感交流。兩岸畫家聯手教授在地學生實景寫生桐花的活動，在台灣留下一段溫馨情，成為桃園市客家桐花祭的活動中，兩岸聯誼的一段甜密的插曲。

愛藝協會從年初即已開始籌備畫展，愛藝的成員已有國際知名畫家詹阿水等名家，但因在中壢辦，為了讓這次畫展更亮麗，理事長鄧維順很跨張的包了一輛遊覽車，親自邀集了一大票人，至中壢名畫家謝孝德的畫室，邀請他參展。成為畫展一段感人的故事。桃園客家藝文發展協會理事長黃黃仁杼。

愛藝協會藉著兩岸藝術家相互的交流，聯絡民間情感與文化認知為目標。在開幕儀式中，愛藝協會邀請崇右技術學院熱舞社，一群曾獲得全國街舞冠軍，熱愛跳舞的孩子，表演精彩的舞碼熱鬧開場。為了替桐花添上一筆美麗的印記。王鳳珠演唱了「詩情畫意的客家花」；客家阿卡貝拉「火燄蟲客家說演團」演出:桐花飄舞曲目。

愛藝協會事長鄧維順表示，此次邀請的北京中國油畫院、北京電影學院、北京師範大學、首都師範大學的畫家們都是畫壇首屈一指的，很榮幸邀請、並共襄盛舉。特別感謝北京電影學院景玉書教授、中國油畫院楊飛雲院長鼎力支持，使得此次交流順利成行。

景玉書教教帶團來台參加愛藝協會舉辦兩岸畫家聯展，用畫筆把台灣的美留下。圖/倪有純提供

這次北京電影學院教授景玉書團長帶隊，大陸藝術家有成員來自中國油畫院、北京電影學院、北京師範大學、首都師範大學等的王曉宏、王鶴、孫文剛、秦燁、張笑蕊、景玉書、 楊繽、 黃遠鵬 、郭仲正、劉勇、 劉桂清、劉麗霞、蔡際鴻、 韓洪偉等，台灣藝術家有國際級畫家詹阿水、吳和珍、倪有純、彭成營、張益源、王美惠、黃淑蓮、謝愷宸、劉經倫、簡淑華及畫家謝孝德均到場參與盛會。

藝術家是一種身份，肩負了社會責任。愛藝協會選在美麗的桐花季節裡，因大陸第一批到台定居的客家人的家鄉桃園，拉開兩岸畫家聯展的美意。大陸畫家將在北台灣舉辦各地寫生，把寶島的美麗記憶用畫筆留下來。

(中時電子報)