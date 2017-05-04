巴西參議院修法 承認同性婚

巴西參議院今修法，修訂家庭定義為「2個人之間的穩定結合」。（資料照／趙雙傑攝）

巴西參議院今通過民法修正案，將家庭定義修訂為「2個人之間的穩定結合」，承認同性合法婚姻。

據《中央社》報導，巴西參議院憲法司法委員會今通過民法修正案，原本民法定義家庭單位為「1男1女之間的穩定結合，以建立家庭為目的，公開、持續且永久共同生活」，修法內容將「1男1女」改為「2個人之間的穩定結合」，但有共和黨議員表示將要求議會審查。

2004年起，同性的民事結合已在巴西合法；2011年最高法院裁定，同性間的民事伴侶關係必須得到法律承認；2013年聯邦司法委員會判決，負責核發結婚證書的政府單位無權拒絕同性戀伴侶登記結婚，此裁定於2013年5月生效，巴西成為全球第15個同性婚姻合法化的國家。

(中時電子報)