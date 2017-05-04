可怕！癌症時鐘快轉12秒　每5分6秒一人罹癌

國健署今公布最新國人10大癌症發生率。（倪浩倫攝）

可怕！癌症時鐘連12年快轉，衛福部國健署今公布最新2014年10大癌症發生率，平均每5分6秒就有一人罹癌，癌症時鐘較前一年撥快12秒。總計全年癌症新發生人數達10萬3147人，首度突破10萬人，較前一年增加4004人，前四名的大腸癌、肺癌、女性乳癌和肝癌，新罹癌人數均突破萬人。

根據國健署最新統計，以年齡標準化發生率來看，平均每10萬人中有303.8人罹癌。當中男性新罹癌者為5萬6093人，較前一年狂增5492人，女性新罹癌者為4萬7054人，較前一年增加2512人，「整體而言，男性癌症發生率是女性的1.3倍」，推測和吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關。

最新10大癌症登記報告，前10名依序為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌；除了乳癌和肝癌互換，其餘8種癌症的順序全和前一年相同。國健署指出，大腸癌（1萬5764人）、肺癌（1萬2462人）、乳癌（1萬1769人）、肝癌（1萬1358人）等前4名的癌症，發生人數均突破萬人，而乳癌更是首度超越肝癌。

國健署表示，連9年居全癌症發生率的大腸癌，佔所有癌症發生人數的15％，該疾病好發於50歲以上成人，但可透過篩檢來早期發現、早期治療；國健署指，若經篩檢發現，超過95％屬於癌前病變和0~2期的早期癌症，預後佳，5年存活率可超過7成，反之，經非篩檢得知的癌症，其為早期的比率不到5成，預後較差。

國健署長王英偉指出，要預防癌症，務必堅守「避免致癌因子，健康生活」和「定期篩檢」兩原則；世界衛生組織WHO指出，避免菸、酒、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖、致癌性病毒感染等危險因子，可預防3~5成的癌症發生；國健署指，國人好發的大腸癌，肺癌，乳癌，肝癌，口腔癌等前五名癌症，都與上述致癌因子有關。

(中時)