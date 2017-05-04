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傳奇瓶中雞 STAY春季再上桌

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傳奇瓶中雞　STAY春季再上桌
瓶中雞佐醃漬法國紅蔥、磨菇。（STAY提供）
傳奇瓶中雞　STAY春季再上桌
熱帶風味綠蘆筍佐柳橙、椰香蘆筍沙巴雍。（STAY提供）
傳奇瓶中雞　STAY春季再上桌
主廚精選魚鱻四重奏佐摩登精萃鮮魚高湯及手打墨魚馬鈴薯泥和炭烤章魚、大蒜咖哩美乃滋。（STAY提供）

米其林三星名廚雅尼克．亞蘭諾（Yannick Alléno）的代表作之一「瓶中雞」，這幾年來不停被報導、討論，但每次重新推出，還是立即吸引許多老饕目光，只因為它滋味太多層次也太讓人驚豔，且每次食材稍有調整，就能衝撞出不同滋味。STAY春季新菜出爐，這道瓶中雞又出現菜單中，駐台主廚皮耶利克．馬立荷（Pierrick Maire）運用台灣本土當季食材，更讓它呈現不同的細緻滋味。

瓶中雞是源自於Yannick奶奶的食譜，其作法是將多種豬雞等食材密封於瓶子中，就如客家人的福菜、梅干菜塞在小瓶中，除了延長保存期限，也因此讓食材相互融合與衝撞，激發出更多鮮甜滋味。

STAY駐台主廚皮耶利克的作法，是運用台灣在地食材，精選桃園的雞，去皮去骨後與雲林豬腹肉一起用白酒、百里香、大蒜悶煮12小時至入味，加入油脂後打成泥狀；另外雞肝以油蔥炒香，加入白蘭地提味，與鴨肝一同攪拌至柔軟後加入黑松露、豬腹肉、小牛胸腺與鴨肝，並以雞胸肉及雞皮將其捲覆放入瓶中，以70度的溫度蒸40分鐘，讓食材在密閉的瓶中完美融合。

這道瓶中雞上桌後，會再灑上蕎麥麵包薄片、醃漬菇類、紅蔥與一杓熬煮2小時的萃取雞汁凍。其中雞肉鴨肝卷充滿各種食材混合後的多層次滋味，搭配醃漬菇類與紅蔥能讓味覺再醒覺，再搭一口清爽味鮮的雞汁凍，讓整道菜充滿滋味變化，非常特別。

出生於法國馬賽的駐台主廚皮耶利克曾於2015年在北京央視【CCTV廚王爭霸賽】節目中奪魁，獲得「廚王」封號，2016年夏天被Yannick欽點來台坐鎮「STAY 台北101法式餐廳」和「SWEET TEA 甜茶法式輕食館」。

來台之後，皮耶利克也花了將近半年走訪台灣各食材產地，認識許多農夫與魚販，這次推出的春季新菜，食材來自台灣各地，包含桃園的雞、雲林的豬、澎湖的花枝、埔里的百香果等等。

春季新菜還包含「熱帶風味綠蘆筍佐柳橙、椰香蘆筍沙巴雍」、「布拉塔起士盅佐油封洋蔥、鯷魚及酥炸豬耳朵」、「慢煮鮭魚佐包心菜、杜松子及乳鴿澄清高湯」、「香煎頂級牛肋眼上蓋肉佐帕瑪森螺旋麵、芝蔴菜沙拉及番茄」、「榛果芭菲佐青蘋果、百香果」等等，兩道式午餐約在千元之間，晚餐從2千元起跳，約一季過後就會再更新菜單。

(中時)

關鍵字：瓶中雞STAY春季
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