傳奇瓶中雞 STAY春季再上桌
米其林三星名廚雅尼克．亞蘭諾（Yannick Alléno）的代表作之一「瓶中雞」，這幾年來不停被報導、討論，但每次重新推出，還是立即吸引許多老饕目光，只因為它滋味太多層次也太讓人驚豔，且每次食材稍有調整，就能衝撞出不同滋味。STAY春季新菜出爐，這道瓶中雞又出現菜單中，駐台主廚皮耶利克．馬立荷（Pierrick Maire）運用台灣本土當季食材，更讓它呈現不同的細緻滋味。
瓶中雞是源自於Yannick奶奶的食譜，其作法是將多種豬雞等食材密封於瓶子中，就如客家人的福菜、梅干菜塞在小瓶中，除了延長保存期限，也因此讓食材相互融合與衝撞，激發出更多鮮甜滋味。
STAY駐台主廚皮耶利克的作法，是運用台灣在地食材，精選桃園的雞，去皮去骨後與雲林豬腹肉一起用白酒、百里香、大蒜悶煮12小時至入味，加入油脂後打成泥狀；另外雞肝以油蔥炒香，加入白蘭地提味，與鴨肝一同攪拌至柔軟後加入黑松露、豬腹肉、小牛胸腺與鴨肝，並以雞胸肉及雞皮將其捲覆放入瓶中，以70度的溫度蒸40分鐘，讓食材在密閉的瓶中完美融合。
這道瓶中雞上桌後，會再灑上蕎麥麵包薄片、醃漬菇類、紅蔥與一杓熬煮2小時的萃取雞汁凍。其中雞肉鴨肝卷充滿各種食材混合後的多層次滋味，搭配醃漬菇類與紅蔥能讓味覺再醒覺，再搭一口清爽味鮮的雞汁凍，讓整道菜充滿滋味變化，非常特別。
出生於法國馬賽的駐台主廚皮耶利克曾於2015年在北京央視【CCTV廚王爭霸賽】節目中奪魁，獲得「廚王」封號，2016年夏天被Yannick欽點來台坐鎮「STAY 台北101法式餐廳」和「SWEET TEA 甜茶法式輕食館」。
來台之後，皮耶利克也花了將近半年走訪台灣各食材產地，認識許多農夫與魚販，這次推出的春季新菜，食材來自台灣各地，包含桃園的雞、雲林的豬、澎湖的花枝、埔里的百香果等等。
春季新菜還包含「熱帶風味綠蘆筍佐柳橙、椰香蘆筍沙巴雍」、「布拉塔起士盅佐油封洋蔥、鯷魚及酥炸豬耳朵」、「慢煮鮭魚佐包心菜、杜松子及乳鴿澄清高湯」、「香煎頂級牛肋眼上蓋肉佐帕瑪森螺旋麵、芝蔴菜沙拉及番茄」、「榛果芭菲佐青蘋果、百香果」等等，兩道式午餐約在千元之間，晚餐從2千元起跳，約一季過後就會再更新菜單。
(中時)
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