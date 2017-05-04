考驗技術！全球10大最危險公路 你敢開嗎？

世界各地公路綿延不絕，其中也有許多極具挑戰的危險公路，《the sun》就整理了號稱全球最難開的10條公路，一條比一條還要考驗開車技術，你敢開上路嗎？

10.義大利「The Stelvio Pass」

義大利「The Stelvio Pass」(圖取自《the sun》)

位於海拔2756公尺高的義大利The Stelvio Pass公路，是阿爾卑斯山最高的山路，每年發生的交通事故不計其數，而其中都是來自駕駛人低估了彎道難度所導致。

9.智利「Los Caracoles Pass」

智利「Los Caracoles Pass」(圖取自《the sun》)

海拔3176公尺的智利「Los Caracoles Pass」公路，作為連接智利與阿根廷的公路，還穿越安地斯山脈，除了風景秀麗外，陡坡跟急彎也是相當出名的。

8.克羅埃西亞「Coastal roads」

克羅埃西亞「Coastal roads」(圖取自《the sun》)

克羅埃西亞是歐洲國家裡，車禍死亡比例最高的，一年之中，就有高達11600件車禍，而「Coastal roads」每年也帶走不少人的性命。

7.英國「The Widow-maker」

英國「The Widow-maker」(圖取自《the sun》)

被稱為「寡婦製造公路」的A537公路，從名稱就可以得知其危險程度，看似起伏不大的平坦路面常使駕駛人大意，還被稱為英國最危險的公路。

6.中國「川藏公路」

中國「川藏公路」(圖取自《the sun》)

這條連接成都與西藏的公路，綿延不絕的髮夾彎，加上碎石與鬆軟的陡坡，一直都讓這裡的事故頻傳。

5.印度「The Zoji Pass」

印度「The Zoji Pass」(圖取自《the sun》)

「The Zoji Pass」位於喜馬拉雅山西部，海拔3529公尺高的公路上，多年來有許多巴士，從公路兩側翻落，帶走的性命不計其數。

4.巴基斯坦「Karakoram Highway」

巴基斯坦「Karakoram Highway」(圖取自《the sun》)

這條連接新疆與巴基斯坦的公路，在修造初期就已奪走許多工人性命，完工後，由於其地勢險惡加上空氣稀薄等環境因素，「險」名遠播之外，也讓這條公路有著世界八大奇蹟的稱號。

3.紐西蘭「Skippers Canyon Road」

紐西蘭「Skippers Canyon Road」(圖取自《the sun》)

「Skippers Canyon Road」公路蜿蜒崎嶇的路況，再加上路旁邊就是河谷，英國駕駛公司駕駛在體驗試開後，於滿分10分的整體道路恐懼感上，給了7分的評價，足見其危險程度。

2.伊拉克「The Highway of Death」

伊拉克「The Highway of Death」(圖取自《the sun》)

伊拉克80號公路又稱為「The Highway of Death(死亡高速公路)」，其名稱由來是因為當時1991年波斯灣戰爭時，聯軍轟炸從80號公路撤退的伊拉克軍隊，總共摧毀了1400台車輛，傷亡人數更是難以估計，因此被稱為死亡高速公路。

1.玻利維亞「The Road of Death」

玻利維亞「The Road of Death」(圖取自《the sun》)

「The Road of Death」可從亞馬遜雨林北方，一路直通到玻利維亞首都，而由於車道狹窄路況差，在沒有護欄的保護下，車子墜谷也是時有所聞。

(中時電子報)