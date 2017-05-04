字跡看個性 國民黨主席候選人各有特色
國民黨主席選舉，洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛6位候選人都是公眾人物，民眾對彼等容貌並不陌生，但大多數人還沒見過他們的字跡。
國民黨主席選舉首場電視政見會上周六（4月29日）登場，6位候選人登場前先辦理發言順序抽籤，並難得在一張紙上共同留下親筆簽名，成為國民黨另類歷史文件。從字跡或許也能看出一個人的個性，6位國民黨主席候選人展現不同人格特質。
郝龍斌字跡筆畫有力，呼應他的自信開朗，勇於表現自己；潘維剛書寫清秀淡雅，做事認真細膩，有優秀的分析和判斷力；吳敦義筆力工整穩重，彰顯沉穩細心，是非分明，理性務實；韓國瑜運筆輕快流利，凸顯性格豪邁，揮灑自如，乾脆俐落，屬於行動派；詹啟賢下筆對稱均衡，展現為人公正客觀，做事公平合理；洪秀柱下筆柔軟精準，顯露思想新穎，創造力強，行事穩健，踏實俐落。
6位國民黨主席候選人各有特色，洪秀柱日前接受網路媒體直播節目專訪，談到另外5名黨主席候選人時曾形容：郝龍斌懷有赤子之心，努力尋求突破；潘維剛黨政軍資歷豐富，在婦女工作方面很認真；吳敦義是政壇極品，黨政資歷無人能出其右；韓國瑜是橫掃千軍的戰將，如果選立委並當選，「立法院一定有人要吞曲棍球」；詹啟賢非常認真，有心改變國民黨，和國父一樣都是醫生，要救國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。