字跡看個性 國民黨主席候選人各有特色

國民黨主席選舉首場電視政見會上周六（4月29日）登場，6位候選人登場前先辦理發言順序抽籤，並難得在一張紙上共同留下親筆簽名。（范正祥攝）

國民黨主席選舉，洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛6位候選人都是公眾人物，民眾對彼等容貌並不陌生，但大多數人還沒見過他們的字跡。

國民黨主席選舉首場電視政見會上周六（4月29日）登場，6位候選人登場前先辦理發言順序抽籤，並難得在一張紙上共同留下親筆簽名，成為國民黨另類歷史文件。從字跡或許也能看出一個人的個性，6位國民黨主席候選人展現不同人格特質。

郝龍斌字跡筆畫有力，呼應他的自信開朗，勇於表現自己；潘維剛書寫清秀淡雅，做事認真細膩，有優秀的分析和判斷力；吳敦義筆力工整穩重，彰顯沉穩細心，是非分明，理性務實；韓國瑜運筆輕快流利，凸顯性格豪邁，揮灑自如，乾脆俐落，屬於行動派；詹啟賢下筆對稱均衡，展現為人公正客觀，做事公平合理；洪秀柱下筆柔軟精準，顯露思想新穎，創造力強，行事穩健，踏實俐落。

6位國民黨主席候選人各有特色，洪秀柱日前接受網路媒體直播節目專訪，談到另外5名黨主席候選人時曾形容：郝龍斌懷有赤子之心，努力尋求突破；潘維剛黨政軍資歷豐富，在婦女工作方面很認真；吳敦義是政壇極品，黨政資歷無人能出其右；韓國瑜是橫掃千軍的戰將，如果選立委並當選，「立法院一定有人要吞曲棍球」；詹啟賢非常認真，有心改變國民黨，和國父一樣都是醫生，要救國。

(中時)