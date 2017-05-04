前瞻審查陷僵局 藍綠協商暫無共識

立法院經濟委員會今續審《前瞻基礎建設特別條例》草案，但因國民黨團強力杯葛議事，目前陷入僵局，會議暫時休息；藍綠黨鞭旋即展開協商，但經過初步討論，並無具體結論，會議持續停擺。

民進黨團總召柯建銘會後表示，剛才有跟國民黨團總召廖國棟、藍委林為洲及賴士葆協調，但一開始就提出退回條例，民進黨團無法接受，但條文內容如何修改，例如增加監督、咎責機制，這都可以談，但只談退回「這不會有結果。」

柯建銘也強調，對於今天的議程，民進黨團不會主動挑釁、動手、激怒國民黨，目前為止雙方仍在尋求解套機會，也呼籲國民黨保持理性。

廖國棟則表示，希望蔡英文政府不要一直講在野黨如何，應退回條例，反躬自省，強調他們並非無理取鬧、漫無目的杯葛，而是因前瞻條例前瞻性不足，也呼籲行政院接納雅言，好好把條例帶回去重整，與專家學者、在野黨對話，擬定最好的條例。

(中時)