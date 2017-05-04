前瞻再審仍無共識 休息協商中
立法院今重審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團今日依舊祭出敲鑼、吹哨杯葛戰術，藍綠雙方一度在主席台前發生拉扯，會議開始2分鐘後，召委高志鵬宣布休息、協商。
民進黨立法院黨團成員一早就圍繞主席台排排坐，上午8時50分國民黨立委進入會議現場後氣氛凝重。9時開會時間一到，會議主席高志鵬宣布進入廣泛討論，國民黨即吹哨、敲鑼杯葛。
民進黨籍立委管碧玲更與國民黨籍立委黃昭順上演「兩個女人的戰爭」，雙方為了爭搶哨子發生拉扯。
民進黨總召柯建銘表示，國民黨要求退回無法接受，一開始就談退回那就不會有結果，條文內容要如何修正，增加監督機制都可以討論。對於今天議程，民進黨還是維持不挑性、不動怒、不打架的三不原則。
柯建銘指出，僵局持續下去對國民黨也不見得有利，民進黨在野時沒有反對過國家民經濟發展的重大經濟建設，不能分藍綠來看待，大家可以把計畫好好檢視，再來討論。
(工商)
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