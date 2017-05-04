計程車運將酒駕 衝撞工地護欄翻車

計程車運將酒駕直衝工地護欄造成車身側翻。（曹明正翻攝）

翁姓計程車運將4日凌晨2時許行經高雄鳳山鳳南一路與和成路口時，因不諳路況直衝工地護欄，警方獲報有車子側翻，車內卻空無一人，事後在暗巷內找到滿臉是血的翁男，酒測值0.27mg/l，將人送醫後也依公共危險罪送辦。

鳳山警分局南成所警員許新璟及李奕錚4日凌晨2時20分接獲通報，指鳳南一路、和成路口發生交通事故，到場後發現1部計程車因直接衝撞工地護欄，造成左車身朝地側翻，擔心有人受困其中，不過下車查看，計程車內卻空無一人。

警方在附近尋找駕駛，最後於鳳南一路的巷子發現37歲翁姓男子，滿臉是血站在路邊，經詢問他才坦承車子是他所開，由於翁男身上散發濃濃酒味，酒測值0.27mg/l已經超標，送醫後眼瞼旁有3公分撕裂傷。

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(中時)