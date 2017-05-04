殯葬弊案 2課員2業者交保

台北地檢署據報，指台北、新北市殯葬處墓政管理課7名課員，涉嫌長期包庇多名俗稱「土公仔」的殯葬業者，未依規定申請撿骨、修墓，除放水不開罰外，另收賄數十萬，昨經搜索約談7名涉案課員、業者共29人到案。檢察官訊後，認為涉案課員及業者涉嫌圖利、貪汙罪嫌重大，但無羈押必要，今天凌晨諭令張姓、趙姓2名業者各以5萬元交保，林姓及孫姓課員2人各以3萬元交保，其餘人士均予請回。

檢方因見大台北地區未經許可之土葬、骨骸起掘或墳墓修繕之違規行為日益嚴重，不但破壞山坡地水土保持，亦嚴重影響市容，追查發現，疑有殯葬處人員涉嫌包庇「土公仔」業者情事。

檢方說，依殯葬管理條例規定，包括土葬、遺骨起掘(即撿骨)及墳墓修繕，須先向台北、新北市殯葬處墓政管理課申請備查，且墳墓修繕僅得依原墳墓形式修繕，不得增加高度或擴大面積，違者至少可處3萬至15萬罰鍰外，還可要求限期改善，屆時未改善，可按次處罰。

檢方獲報，2015年9月至今年3月，台北、新北市殯葬處墓政管理課多名承辦課員，明知業者未依規定申請土葬、撿骨及修墓，卻放水護航，不依法開罰；甚至向業者索賄，以每案收受1至3萬不等賄款，涉案課員為掩人耳目，與業者相約車上或公墓、靈骨塔附近暗處交錢，涉嫌貪汙、圖利。

檢方查出，涉案課員為避免其他殯葬業者檢舉，指導違法業者故意在修繕的墓碑上噴上黑漆，掩飾墓碑修墳日期，檢方已掌握20多件不法案件，地區包括台北市陽明山公墓、木柵富德公墓、新北市多處墓地。

北檢檢察官郭瑜芳昨指揮80多人，搜索涉案業者辦公室、殯葬處課員住所，約談台北、新北市殯葬處7名課員、11名業者及墓主家屬共29人，正擴大調查中。

(中時)