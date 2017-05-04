徐若瑄兒生病討抱 麻衣曝：我們家一模一樣

徐若瑄透露兒子生病特別黏她，麻衣看完有感也現身留言。（圖／本報系資料照片）

徐若瑄（Vivian）有子萬事足，對照顧1歲兒子「李V寶」（Dalton）事事親力親為，不過徐若瑄日前透露兒子掛病號，她還曾一度近3天沒睡，不過Vivian也向兒子喊話「我不怕辛苦！只希望你快點好起來」。昨（3日）徐若瑄則曬出兒子影片，透露Dalton生病特別黏媽咪，就連徐若瑄上廁所，兒子也急著找她。

徐若瑄近日忙照顧生病的Dalton，3天就瘦了1公斤，並透露兒子生病特別黏她、不能離開視線超出2分鐘，當徐若瑄聽到李V寶跑到廁所敲門，用沙啞聲音說：「媽咪，叩叩叩！」徐若瑄捨不得兒子又哭，只好廁所上到一半也跑出來，噴母愛抱起兒子，儘管她睡不飽、吃不好，不過徐若瑄也直呼：「怎麼都還是甜蜜的」。

同樣是媽咪的麻衣也很有感，並留言：「我們家母子生病 一饃（模）一樣的狀態...一～直要媽媽抱抱」，而正懷第二胎的侯佩岑也留言鼓勵徐若瑄「媽媽加油喔！ Dalton趕快好起來～ 阿姨惜惜」。

(中時電子報)