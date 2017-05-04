兩波鋒面都偏弱 吳德榮：未來一週偏暖

氣象專家吳德榮表示，未來一週兩波鋒面偏弱，氣溫偏暖。（報系資料照 王英豪攝）

明（5日）鋒面要來了，不過因為鋒面「弱弱的」，氣象專家吳德榮表示，未來一週台灣的氣溫依舊偏暖悶熱。

吳德榮在【洩天機教室】專欄表示，根據最新模式模擬顯示，未來一週太平洋高壓勢力強，鋒面在接近台灣的過程，結構被破壞，強度迅速減弱，抵達台灣時已是微弱的鋒面，包括目前雲圖上顯示的這波。下週三、四(10、11日)又有一波鋒面，強度仍偏弱，不過模式還會調整，需再觀察。

吳德榮表示，今 (4)日水氣較昨日減少，大氣也較穩定，各地大都為多雲時晴，午後雲量增多，山區有午後局部性的陣雨或雷雨，但會比昨日少，東半部仍有局部短暫陣雨的機率。氣溫比昨日再升高1度左右，西半部白天高溫將達32、33度以上，感覺悶熱；金馬仍容易起霧、應注意。

明日至週六(5至6日)，微弱鋒面影響；東半部及北部雲量增多、有局部性短暫陣雨或雷雨的機率，中南部多雲時晴、山區有午後陣雨或雷雨；鋒後無冷空氣南下，北台灣氣溫僅略微下降，大致偏暖，中南部仍然高溫悶熱。

下週日至週二(7至9日)西半部多雲時晴、山區有午後陣雨或雷雨，天氣偏熱，東半部有局部性短暫陣雨。

(中時電子報)