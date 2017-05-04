想與庫克在蘋果新總部用餐？ 最新價碼是..315萬！

蘋果現任執行長庫克。（圖/美聯社）

想和蘋果執行長庫克（Tim Cook）一起用餐？想要率先體驗蘋果那有如飛碟般的夢幻總部？現在機會來了，只要你願意，和著名股神巴菲特（Warren Edward Buffett）午餐一樣，16日以前趕緊上網搶標。但現實也很殘酷，目標最新的拍賣標價是......10.5萬美元（約315.1萬台幣）！

據美國《財星》雜誌（Fortune）報導，和股神巴菲特一樣，蘋果執行長庫克近日為了協助慈善籌募，上網公開拍賣「新總部午餐約會」。挾帶著蘋果執行長的高人氣、以及對於飛碟造型新總部的好奇心，讓這個「午餐約會」的價碼在短短2日內，從1萬美元（約30萬台幣）飆漲至10.5萬美元（約315.1萬台幣）。其實早從2013年起，庫克就曾多次發起拍賣贊助慈善，首次咖啡餐會就拍出61萬美元（約1,831萬台幣）的高價。這些年下來，光他一人就為慈善拍賣網站募得220萬美元（約6,603萬台幣）的資金。

想和庫克吃午餐？最新拍賣價已喊到10.5萬美元了！（圖/Charitybuzz官網）

不過，今年的慈善拍賣比過往有些許不同，尤其是地點，選在萬眾矚目的蘋果集團新總部，更讓外界好奇這棟外型有如飛碟般的建築，裡面究竟藏了多少新奇的寶貝。這棟環狀建物共佔地70公頃，上方鋪滿太陽能板，用以保證大樓能百分百地使用再生能源，周邊更種滿近萬棵樹木與植被，讓位於加州庫帕提諾（Cupertino）更加綠意盎然。這座總部更被外界譽為創辦人賈伯斯（Steven Jobs）生前遺作，讓耗資50億美元（約1,500.8億台幣）的「Apple Park」成為兼具設計感和環保的指標性建築。

APPLE PARK May 2017 Drone Tour 4K

過去四年，與庫克午餐約會的最終得標價：

2013年：61萬美元（約1,831萬台幣）

2014年：33萬美元（約990.5萬台幣）

2015年：20萬美元（約600.3萬台幣）

2016年：51.5萬美元（約1,545.9萬台幣）

(中時電子報)