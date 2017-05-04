不會乞求邦誼！北韓官媒罕見批中 陸官媒回擊

北韓在4月15日舉行閱兵遊行，金日成（圖左）與金正日（圖右）銅像也現身。（圖/美聯社）

在美方積極拉攏中方下，中朝關係日漸降溫，北韓官媒《朝中社》昨（3）日罕見轟陸，指大陸官媒《人民日報》、《環球時報》發文呼籲北韓棄核，是在破壞中朝關係，升高北韓緊張局勢。陸官媒《環球時報》則回擊，北韓該篇評論不過是充滿激情的戰論文章，沒有實質性的新內容。

北韓官媒《朝中社》昨（3）日晚間發表題為《不要再做動搖中朝關係基礎的魯莽言行》，點名批評大陸官媒刊登多篇朝核問題的文章，還抱怨中方與「南朝鮮」建立外交關係、邀請朴槿惠參加天安門廣場閱兵式。《朝中社》還嗆，即便中國是北韓的堅定盟友，但北韓絕不會懇求維持邦誼。

對此，《環時》總編輯胡錫進以筆名「單仁平」刊出社論指出，中朝關係的主動權在北京手中，朝中社點名也好、不點名也好，幾篇批評中國的文章影響不了中朝關係的邏輯與態勢。該篇評論沒有提及安理會採取的制裁措施，也沒簡述北韓的下步具體行動，「更像是一篇充滿激情的戰論文章」。

(中時電子報)