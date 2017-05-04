實名制能遏阻「狼師」？徐巧芯這樣認為
才女作家的輕生引發了外界對補教界「狼師」的擔憂，立委洪慈庸日前表示，將提案修正《補習及進修教育法》，要求補習班老師禁用假名授課，否則將面臨停止招生，對此，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，在「實名制」與「狼師」之間並無顯著關聯的狀況下，若以此為立法理由，稍嫌牽強。
徐巧芯今投書港媒，針對補教業實名制提出看法，她指出，許多使用化名的補習班老師並非不想讓人知道真名，而是為了招生去算命選出最響亮的名字，「因為招生永遠是補習班老師最大的考驗。」而想知道老師的真實姓名與資訊，也可向教育局查詢。
徐巧芯說，和一般正規教師比起來，補教業老師大多風趣、幽默，廣受學生親睞，但補教業老師本身也應該要有道德標準，得維持師生間的份際，避免「誘姦」等狀況發生。
徐巧芯建議，政府除了推動實名制外，更應明文規定簽約，訂定學生、老師關係的權利與義務，學生與家長本來就有權在決定上課前先了解老師們的真實資訊，「若只是推動實名制，恐怕是在事件新聞熱點發生時，尋求一個最簡單但不甚完善與實際的修法。」
(中時電子報)
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